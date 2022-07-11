ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “لولا”.. شاهدوا أول ظهور علني لها؛ نُسخة من والدتها!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 03:50 صباحاً - احتفلت الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بعيد ميلاد ابنتها لولا الـ6، حيث شاركت على «إنستجرام» صورة وهي تحمل فيها ابنتها الوحيدة “لولا” لحظة ميلادها خلال ولادتها لها في المستشفى منذ 6 سنوات.

وأكدت ريا في تعليقها على الصورة أنها لا تصدق أن السنوات قد مرت بهذه السرعة، مشددة على أنه منذ ميلاد ابنتها وهي قد وقعت في حبها قبل 6 سنوات، وقدمت لها التهنئة على هذه المناسبة، وعلقت قائلة “من الصعب تصديق أنه قد مرت 6 سنوات منذ أن وقعت في حب طفلتي الصغيرة تمامًا! عيد ميلاد سعيد لولا”.

وحرص عدد كبير من الجمهور على تهنئة ريا بعيد ميلاد ابنتها وتمنوا لها دوام الصحة والعافية وأن تراها ناجحة وعروس وتفرح بها كأي أم تسعد لبناتها.

وكانت ريا شاركت فيديو طريف تظهر فيه أجمل اللحظات التي جمعتها بابنتها لولا، حيث رقصتا معا على أغنية تحمل عنوان “I Like To Move It”، وعلقت ريا أبي راشد على الفيديو قائلة “لم نتمكن من مقاومة مشاعرنا، جمعة سعيدة للجميع!”.

من هي ريا أبي راشد؟

ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم نجوم هوليوود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

كما تغطي أبي راشد كل عام جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وقامت بإجراء مقابلات مباشرة ووجهًا لوجه مع أهم النجوم العرب مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر، وفي عام 2006 رافقت صانع الأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد أثناء مسيرته لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الغولدن غلوب وترشيح فيلمه لجوائز الأوسكار.

بدايات ريا أبي راشد

وُلدت ريا أبي راشد في بيروت، لبنان في 12 أيار/ مايو 1977. بدأت ريا حياتها المهنية صحفية في بيروت، قبل انتقالها للعيش في بريطانيا في العام 1999، وقد حصلت على عددٍ من الدرجات العلمية المختلفة، مثل البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الصحافة والإذاعة، كما أنها تتحدث عدة لغات بطلاقة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

حياتها الشخصية

لا تشارك ريا أبي راشد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية. تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب “الشجرة” في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها. تعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. أما من حيث ديانة ريا أبي راشد ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسيحية

نورت

نورت