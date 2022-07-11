شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة "حلوين".. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح عمر كمال أغنيته الجديدة "حلوين" التي يشاركه فيها الفنان عبد الباسط حمودة يوم الخميس المقبل بعد أن قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج كامبا الأغنية كلمات وألحان عمر القاضى، وتوزيع إسلام شيبسى.



عمر كمال وعبد الباسط حمودة

كان قد حل الفنان عمر كمال ضيفًا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، مساء كل خميس، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى حواره قال كمال إنه يتعهد أمام مشاهدى تليفزيون الخليج 365، بعدم استعانته براقصات فى كليباته سواء أجنبيات أو مصريات، وهذا بناءً على طلب العديد من متابعينه الذين قالوا له أنه لن يحتاج إلى الراقصات فى كليباته لكى يحقق نجاح، وخاصة أن هناك متابعين كثيرون يرفضون تلك الظاهرة فى الكليبات المصرية.

وانتهى الفنان عمر كمال من تصوير أحدث كليباته التى يتعاون فيها معه حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، والأغنية بعنوان "حلوين"، كلمات وألحان عمر القاضى، وتوزيع إسلام شيبسى، وإخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.

وكان المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قد علق على استقالة هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربى من منصبه، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة، وتابع قائلا: "بقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل".

وناشد عبد الباسط حمودة الفنان هاني شاكر بالرجوع عن الاستقالة، مشددا على أنه ضد استقالته من نقابة المهن الموسيقية، ووجه عبد الباسط حمودة نصيحة لنجوم المهرجانات الشعبية قائلا: "غنوا راب أحسن".