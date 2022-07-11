حلا شيحة تُثير الجدل بخلع الحجاب للمرة ال4.. والجمهور: “وبعدين معاكي ما تثبتي بقى؟!!” – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 02:43 صباحاً - تسببت معايدة الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بمناسبة عيد الأضحى، في عودة الجدل حول خلعها الحجاب، والسبب هذه المرة “سوء فهم”

حيث شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها صورة لوالدها مع أبنائها، بمناسبة عيد الأضحى، وظهرت ابنتها الكبرى في الصورة تشبهها بشكل كبير حتى ظن البعض أنها “حلا” وأنها خلعت حجابها مجددًا.

ونشرت حلا صورة لوالدها برفقة أولادها وفي مقدمتهم ابنتها الكبرى “خديجة”، التي صارت نسخة طبق الأصل من أمها وظهرت بدون غطاء الرأس.

أبناء حلا شيحة مع والدها – الصورة من حسابها على إنستجرام

حلا شيحة تُحير جمهورها حول خلعها الحجاب

حلا شيحة كعادتها في المناسبات السعيدة حرصت على معايدة جمهورها بنشر صورة لوالدها برفقة أولادها الأربعة “هنا وخديجة وأحمد وعائشة” من زوجها السابق الكندي يوسف هاريسون.

وعلّقت على الصورة عبر حسابها بموقع «إنستجرام» قائلة: عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب.

وتلقت حلا شيحة مئات الاستفسارات حول سبب ظهورها بدون غطاء الرأس والمقصودة هي ابنتها الكبرى خديجة، وإنقاذاً للموقف ومنعاً لتداول الشائعات حولها، قامت حلا بحذف المنشور بالكامل.

والد حلا شيحة: ابنتي ليست محجبة

بدوره قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة إن الصورة التي نشرتها حلا ليست لها، بل إنها لابنتها الكبرى خديجة.

وأضاف والد الفنانة حلا شيحة: على كل حال حلا لم ترتد الحجاب هي فقط تضع شالا على رأسها، مشيرًا إلى أنها لم تعتزل الفن أيضًا.

واستكمل الفنان التشكيلي أحمد شيحة: حلا مشغولة بولادها حاليًا وعلاقتها بزوجها معز مسعود كويسة جدًا.

حلا شيحة والحجاب

وفي شهر مارس الماضي، قالت الفنانة حلا شيحة، إن ارتداء الحجاب شرف لها، داعية الله أن يتقبل منها، كان ذلك رداً على متابع كتب لها عبر إنستجرام: “ما أحلاك بالحجاب” كتب حلا شيحة: “الحجاب شرف… يا رب أنا بحاول وربنا يتقبل”.

حلا شيحة – الصورة من حسابها على إنستجرام



وكانت حلا شيحة ظهرت بالحجاب مجددًا، بداية من سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن خلعته قبل نحو ثلاث سنوات، وشاركت صورة في ذلك الوقت عبر إنستقرام، وكتب : “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله“، وحرصت على حذفت كل صورها التي ظهرت فيها دون حجاب عبر حسابها.

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد تزوجت من الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود في فبراير 2021.

أزمة حلا شيحة مع تامر حسني

ويعد فيلم “مش أنا” آخر أعمال حلا شيحة الفنية، مع الفنان تامر حسني والفنان ماجد الكدواني، وأثارت حلا الجدل بعدما رفضت عرض فيديو كليب من الفيلم على الصفحات الرسمية للفنان تامر حسني، ما جعل الأخير يصدر بياناً يؤكد أن حلا كانت على علم بإصدار الأغنية المصورة.

ولا تنشر حلا شيحة صور لها من دون حجاب وتفضل نشر حكم وجمل وعظية، ففي يناير الماضي عقب أزمتها الأخيرة نشرت: “لحظاتٍ هي الدنيا، ثم نرحل من المؤقت إلى ما هو باق، فاغفر لي ربي ما مضى وأعنيِ علي بقي”.

أعلنت حلا شيحة في أغسطس 2018 التخلي عن الحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا، وفي العام ذاته شاركت الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل “زلزال”، لكنها عادت وأعلنت اعتزال الفن في 2021 مرة أخرى.

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