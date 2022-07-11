دينا تدافع عن الراقصات وتنتقد عمر كمال: “أنت جاي تتقي ربنا على حساب الراقصة”

كتب امير فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 02:43 صباحاً - هاجمت الراقصة المصرية دينا، مواطنها مغني المهرجانات عمر كمال، بعد تصريحاته الأخيرة بأنّه قرر عدم التعاون مع راقصات في أغنياته المقبلة.

وقالت دينا ردا على تصريحات عمر كمال برغبته في تقوى الله قائلة: “أنت جاي تتقي ربنا على حساب الراقصة”، وتساءلت: “هل كلامه عن الراقصات حالياً يعني توجيه رسالة للجمهور أن ما قدمه كان غير ملائم، أم أنه قرر تصحيح مساره؟”.

وتابعت دينا: “اتقي الله في أعمالك وتصرفاتك، أنت مبتغنيش موشحات، ولو عاوز تتقي ربنا عندك مليون طريقة تتقي ربنا بيها، لكن أنك تقول هتبقي ربنا ومش هجيب فنانة جنبي مينفعش، لأنك بتعمل أغاني بترقص”.

وأضافت: “أنت جبت كلام أن الناس غير متقبلة لوجود الراقصات منين، الكلام ده غريب جداً لأن مهنة الرقص لها محبين في كل مكان، والمعروف أن الفن أذواق، فمن الممكن أن تجد فئة من الجمهور لا تحب نوعية أغنياتك”، رافضة بذلك وجهة نظره في تعميم فكرة رفض الجمهور الراقصات.

وكان عمر كمال قد صرح بعدم استعانته براقصات في أعماله الغنائية المقبلة، بعد تعرضه لموجة من الانتقادات السلبية من قبل جمهوره بعد استعانته بالراقصة الاستعراضية أوكسانا في فيديو كليب “ضيعنا”.

وصرح عمر كمال قائلاً: “أوكسانا فوق راسي، إنسانة كويسة ومحترمة، وده شغلها، بس ممكن الناس مش متقبلة ده، وعشان كده قررت أبعد عن ده خالص”.

وأثارت تصريحات عمر كمال حفيظة الراقصة دينا، وعلقت على هذه التصريحات لوسائل إعلام محلية قائلة: “عمر كمال استعان براقصات في أغلب أغنياته، كلامه مش هيغير حاجة، ومش مستنيين منه يقول إن الراقصة بتعمل شغلها”.