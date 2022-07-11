“ترى بالعين المجردة”.. السعودي “شبح بيشة” يثير الجدل بزعمه أن الجن تحضر حفلاته وتطلب أغاني محددة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 02:43 صباحاً - أثار الفنان الشعبي السعودي “شبح بيشة” الجدل بعد حديثه عن حضور الجن لحفلاته وطلبها أغان محددة.

وقال شبح شيبة لـ «إندبندنت عربية» أن “الشياطين تتلبس البشر، وهذا ثابت ولا ينكره أحد. حضوره أثناء الطرب وعزف الموسيقى نحن نسميه حضور (الزار)، لكن هم في نهاية الأمر شياطين”.

وعن سبب حضورهم في الحفلات الغنائية، يقول “من الشياطين (الجن الراقصون) الذين يطربون على أغنية، وأحياناً يطلبون أغاني معينة، وبعضهم يردد كلمات القصيدة كاملة ويطلبها”.

وأضاف شبح بيشة: “عندما نلعب على الأغاني القديمة بالذات، تحصل (الحضرة)، يحضرون مباشرة فهم يحبون الشعبي والقديم»، مضيفاً: «حتى عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً معيناً أو أغنية محددة ليرحل، فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان)”.

وبعد الجدل الذي أثارته تصريحاته قال بيشة في تصريح لقناة “ام بي سي” أن الجن “يري بالعين المجردة ولما تحضر الناس الحفلات يشوفون الجن تتلبس البني ادم وتحضر وتلعب يطلبون الالحان شيء ما قلته انا من الهوا”.

وتابع قائلا أن “علاج هذا الشيء ليس بالطرب ولا بأغاني الرايح بل بالقران ولاذكار والصلاة بالنسبة للجمهور فهو لا يحضر عشان يشوف الجن بل لجمال الفولكلور وجمال الالحان وجمال القصايد والايقاع”.