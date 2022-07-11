وائل كفوري يغني شارة مسلسل للمرّة الثانية: “من.. إلى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم اللبناني وائل كفوري رسميًا عن تقديمه تتر مسلسل “من.. إلى”، بطولة الممثل السوري قصي خولي وإنتاج شركة “الصباح اخوان”.

وزفّ وائل كفوري الخبر السار لجمهوره من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، إذ غرّد بهاشتاغ اسم المسلسل “#من_الى” مرفقًا بتنويه لصفحات شركة “الصباح اخوان” والمنتج صادق الصابح.

من جانبه عبّر المنتج صادق الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة “الصباح اخوان” عن سعادته بانضامام وائل كفوري إلى الشركة من خلال تقديمه شارة مسلسل “من.. إلى”، وقال في تغريدة على “تويتر”: “وائل كفوري الحبيب أهلا وسهلا فيك بعائلة الصبّاح إخوان حضورك وصوتك شرفنا”.

وعاد وائل كفوري ورد على الصباح قائلًا: “لمّا العَمَل بيكون مَشغول بِشَرف النّجاح، بيكون شَرف لإلي وشَرف لإلكن وشَرف ل لبنان وللعالم العربي. غَمَرتوني”.

يذكر أن هذه المرّة الثانية التي يخوض فيها وائل كفوري غمار غناء الشارات الخاصة بالأعمال الدرامية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي من خلال “تتر” مسلسل “داون تاون” بعنوان “كلنا مننجر”.

مسلسل “من.. إلى” سيبدأ عرضه يوم 17 يوليو الجاري على منصة “شاهد”، ويتناول قصة رجل يتعرض لخسارة كبيرة، قبل أن يحدث أمر يقلب حياته رأساً على عقب. ويجسد قصي دور أستاذ رياضيات في رحلة ثأر وانتقام بعد جريمة قتل داخل منزله واختفاء زوجته.

والعمل من بطولة نخبة كبيرة منن الفنانين منهم قصي خولي، فاليري أبو شقرة، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرة، علي منيمنة، وسام صليبا وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج مجدي السميري.