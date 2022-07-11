شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تتحدث عن كيفية اختيارها لبطولها The Mask مع جيم جارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الممثلة كاميرون دياز ذكريات بدايتها الفنية، وتحديدًا بطولتها لأهم أفلامها على الاطلاق والممثل في The Mask مع الممثل جيم كارى التي حققت به نجاحاً كبيراً، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Second Life" بمناسبة عودتها من جديد بعد الاعتزال الذى غابت على اثره لمدة ثمانية سنوات كاملة.

وقالت: "سافرت لمدة عام كامل لباريس على أمل إيجاد فرصة عمل، ولكني لم استطع إيجاد أية وظيفة مناسبة، وبعدها سافرت لـ لوس انجلوس، التي قابلت فيها وكيل رشحني لتمثيل دور البطولة أمام جيم كارى، وهو ما لم اتخيله في البداية، نظراً لأن آنا نيكول سميث كانت المرشحة، ولكن شاءت الظروف أن ألعب بطولة العمل الذى مهد الطريق لبطولات أعمال أخرى".

كما استرجعت الممثلة كاميرون دياز ذكريات بدايتها الفنية، قبل بطولة The Mask أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Second Life" بمناسبة عودتها من جديد بعد الاعتزال الذى غابت على اثره لمدة ثمانية سنوات كاملة.

كاميرون دياز وخلال تصريحاتها فاجأت الجميع أنها تم استخدامها قبل الشهرة وبطولتها لفيلم The Mask من أجل تهريب مواد ممنوعة في حقيبة تمتلكها من جانب البعض، وذلك على هامش تواجدها في باريس، حيث كانت تتجه لرحلة للمغرب وتفاجأت بأن الحقيبة بمجرد فتحها وجدت المواد الممنوعة، والتي لم تكن تعلم بشأنها شيء.

كاميرون أكدت أنها بمجرد ايجادها مخدرات داخل الحقيبة حرصت بمجرد عودتها إلى باريس أن تعطيها للسلطات وتبلغهم بنفسها أنها لا تعرف عنها شيء، وذلك من اجل الإفلات من قضية كبيرة قد تدخل السجن بسببها لمدة 10 سنوات، وأضافت: "أن الحظ وحده هو من ساعدها على الهروب من تلك القضية، حيث إنها بعد أسابيع فقط كانت بطلة لفيلم The Mask الذى غير حياتها بشكل كامل".