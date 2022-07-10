نادر الأتات ونجاح متواصل.. “الضيعة” ترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “الضيعة” للنجم اللبناني نادر الأتات انتشارها الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي منذ صدورها قبل أسبوع في تعاون هو الثاني الذي يجمع نادر مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وحقق كليب “الضيعة” أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في “يوتيوب”، متصدّرًا المراتب الأولى ضمن قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا على الموقع.

كما تحصد أغنية “الضيعة” تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تنتشر الأغنية على مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يستمعون للأغنية في قراهم حيث ولدوا وترعروا.

أغنية “الضيعة” من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج زياد خوري، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان نادر الأتات، الممثلة السورية رواد عليو في قصّة مؤثرة تعكس الحنين إلى طيبة أهل “الضيعة” وصفاتهم وكيف تغيرت الأحوال وتبدلت القيم والمبادئ.