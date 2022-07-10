ملك فرنسا يعيد جوني ديب إلى السينما.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت وكالات الأنباء العالمية أن النجم “جوني ديب” بصدد العودة للشاشة الكبيرة في دوره الأول منذ فوزه في محاكمة التشهير ضد الزوجة السابقة “آمبر هيرد”، في الفيلم الفرنسي La Favourite، وفقاً لموقع Marca. من المقرر أن يكون الفيلم عودة “ديب” الكبيرة إلى التمثيل، الذي لم يظهر في فيلم منذ عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن قال “ديب”، 59 عاماً ، سابقًا في مناسبات متعددة إنه يشعر بالخيانة من قبل استوديوهات Hollywod ويعيد تأكيد هذا الموقف في مشروعه الأخير.

وأكدت أحدث التقارير أن فيلم La Favourite الخاص بـ”ديب” لا يتم دعمه مالياً من قبل Netflix ولكن تم ترخيصه للبث على Netflix في فرنسا فقط. كما كشف أحد المطلعين أن Netflix أوضحت منذ ذلك الحين أنها لم تمول الفيلم، ولا تملك حقوقاً للفيلم خارج فرنسا. ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الفرنسي في فرنسا هذا الصيف، ولدى Netflix الآن حقوق البث لفيلم La Favourite بعد 15 شهراً من إصداره السينمائي. في الفيلم، يصور “ديب” الملك الفرنسي “لويس الخامس عشر”، سلف عهد “لويس السادس عشر” الذي أدى إلى الثورة الفرنسية.

سيتم إصدار La Favourite، الذي تخرجه “مايوين لو بيسكو”، للجمهور الفرنسي في دور العرض في وقت ما خلال عام 2023. كما ستلعب “لو بيسكو” دور “مدام دو باري”، حبيبة الملك “لويس الخامس عشر” الشهيرة.