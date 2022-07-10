تامر حسني في تفوق جديد.. “بحبك” يتصدّر برقم تاريخي غير مسبوق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم المصري تامر حسني بفيلمه الجديد “بحبك” قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في موسم عيد الأضحى بـ 31 مليون جنيه في 48 ساعة، بعد طرحه في 10 بلدان عربية بنفس توقيت عرضه في مصر.

الشركة الموزعة لفيلم “بحبك” في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان والعراق وسوريا ولبنان والبحرين والكويت، أكدت في بيان رسمي أن تامر حسني حقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في حياته، و في تاريخ السينما المصرية والعربية في أول يومين عرض لفيلمه الجديد “بحبك”، حيث تخطت إيراداته ما يعادل بالمصري ٣١ مليون جنيه في يومين فقط، وهذا الرقم يعد رقماً أول من نوعه.

وبنفس الوقت تلقى تامر حسني طلباً من جمهوره بتكرار تجربة إخراج وتأليف أفلامه القادمة مثلما فعل في فيلم “بحبك”، ورد تامر عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلا: “حبايب قلبي حاضر هخرج بس مش شرط اللي جاي، والحمدلله على تصدر الفيلم الإيرادات العربيه، والأهم إعجاب الجمهور الكبير بالقصة والمشاعر اللي جواها و إشاداتكم بقوة تمثيل و براعة ممثلي الفيلم”.

وتابع تامر عبر حسابه بموقع انستغرام قائلًا: “الحقيقه دي اكترحاجه اخدت مني مجهود كمخرج ان الممثلين يبانوا في اقوه صورهم و يبان منهم مشاعر فوق تخيلات الجميع و حالة الصدق دي اللي خلت الجمهور يتفاعل و يبكي داخل السينمات بالشكل الكبير دا كل الشكر لكم”.

يذكر أن فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، مونتيرعمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، ويعرض جمهور عام بدون تصنيف عمري، في قرابة 96 دار عرض و200 شاشة تقريبًا.

وتتناول أحداث الفيلم حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.