كريستيانو رونالدو يعرض إحدى طائراته الخاصة للبيع.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرض نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو إحدى طائراته الخاصة للبيع، كونها صغيرة ولا تكفي أسرته، بهدف شراء أخرى فاخرة وأكبر حجماً.

واشترى رونالدو، 37 عاما، الطائرة عام 2015 مقابل أكثر من 20 مليون يورو، إلا أنه لم يتم تحديد السعر المطلوب لقاء بيع الطائرة. وفي التفاصيل، فإن الطائرة من طراز “غولف ستريم G200” تحتوي على جميع وسائل الرفاهية ومطبخ، كما تسع عشرة ركاب.

وأُنتج من هذه الطراز 250 طائرة في العالم فقط، وتصل سرعتها إلى 900 كيلومتر في الساعة.

واعتاد رونالدو تأجير الطائرة للاعبين آخرين ورجال أعمال مقابل ما بين 6 و10 آلاف يورو للساعة الواحدة فقط.

ويُذكر أن اللاعب المشهور يمتلك طائرة أخرى من طراز “غولف ستريم G650″، تُعد الأغلى والأسرع بين طائرات نجوم كرة القدم.