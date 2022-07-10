توم كروز أبرزهم.. نهائي فردي الرجال يجذب أنظار المشاهير في ويمبلدون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظيت المباراة النهائية في منافسات فردي الرجال ببطولة إنكلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي نيك كيريوس، اليوم الأحد، بمتابعة العديد من مشاهير العالم، من المدرجات.

كان الممثل الأمريكي الشهير توم كروز من بين الجماهير التي تواجدت في الملعب الرئيسي في ويمبلدون، الذي شهد تتويج ديوكوفيتش 35/ عاما/ باللقب للنسخة الرابعة على التوالي وللمرة السابعة في مسيرته الرياضية، عقب تغلبه على كيريوس 27/ عاما/ بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة، اليوم.

وشُوهد توم كروز 60/ عاما/ ضمن الحضور، حيث ارتدى بدلة أنيقة وبدت ابتسامته تدل على البهجة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

كما حرص الجنوب إفريقي جاري بلاير 86/ عاما/، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي رياضة الجولف على مر العصور، على حضور المباراة النهائية أيضا.

كما ظهرت كيت وينسلت، الفائزة بجائزة أوسكار، أيضًا بين عشاق اللعبة البيضاء في نهائي البطولة الذي أقيم بجنوب غرب العاصمة البريطانية لندن بعد ظهر اليوم الأحد في أجواء حارة.

وشهد اللقاء أيضا حضور الممثل الأمريكي – البريطاني أندرو جارفيلد 38/ عاما/ الحائز على جائزة أوسكار مرتين، بينما كانت تجلس بجواره بوبي ديليفين 36/ عاما/، عارضة الأزياء الإنكليزية، في حين كان الممثل والمنتج الأمريكي فيتو شنابل 35/ عاما/ يجلس على يسار جارفيلد.

وجلس الممثل والعارض الإنكليزي جيسون ستاثام 54/ عامًا/، ورفيقته عارضة الأزياء البريطانية روزي هنتنجتون وايتلي 35/ عامًا/، برفقة طفليهما في مكان قريب يستمتعان بالمباراة.

كان المغامر البريطاني بير جريلز وزوجته شارا أيضًا من بين عشاق التنس الذين تمكنوا من الحصول على تذكرة نهائي البطولة المقامة ضمن مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

وجلس الأمير جورج، البالغ من العمر ثماني سنوات، بين والديه دوق ودوقة كامبريدج في المقاعد الرئيسية بالمقصورة الملكية.

وبدت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، الراعية لبطولة ويمبلدون، في حلة صيفية، حيث ارتدت تنورة زرقاء داكنة وقميص متناسق مع نقاط بيضاء، قامت بتصميمه أليساندرا ريتش.

وقدمت كيت الكأس إلى ديوكوفيتش بعد فوزه ببطولة ويمبلدون السابعة في مسيرته الرياضية، والرابعة على التوالي، كما نال لقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى في نهائي قوى استغرق لمدة ثلاث ساعات ضد كيريوس المحبط.

ورفع ديوكوفيتش ذراعيه عاليا بعد فوزه على منافسه الأسترالي بنتيجة 4 – 6 و6 – 3 و6 – 4 و7 – 6 ( – 3).