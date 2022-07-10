شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون احتفلوا بـ عيد الأضحى بطرح أغنياتهم الجديدة.. أبرزهم هيفاء وهبى ووائل جسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى هو موسم الفن سواء من خلال الأفلام أو بالأغانى والحفلات، ورغم ارتباط عدد كبير من المطربين بالعديد من الحفلات في مختلف الدول العربية، إلا أن هناك بعض المطربين يطرحون أغنيات جديدة تزامنًا مع عيد الأضحى كنوع من أنواع إدخال البهجة على الجمهور.

هيفاء وهبى

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أغنياتها بعنوان "تيجى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان غريب، وميكس وماستر سليمان دامين، والكليب من إخراج سالم الترك.

رامى صبرى

طرح المطرب رامى صبرى، أغنيته الجديدة "أنتى جنان"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إسلام الجرينى، وألحان تيام على، وتوزيع جلال الحمداوى.

أحمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث اغنياته بعنوان "وسع وسع"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب الذى ظهر خلاله بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام، والأغنية رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

وائل جسار

طرح المطرب اللبناني وائل جسار، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحن وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

محمد رشاد

طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات يوتيوب التي تحمل اسم "اللي قال" وهى من كلمات كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.

دومينيك حورانى

طرحت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "خروفي"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية فكرة دومينيك، من كلمات جميل بزي، ألحان طوني عنقا.