شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين جنيه و600 ألف جنيه إيرادات فيلم "عمهم" فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، إيرادات بلغت 2 مليون و950 ألف جنيه، ليلة أمس السبت أول ايام عيد الأضحى المبارك، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الماضى في جميع السينمات، لتكون محصلة ايراداته حتى الآن 4 ملايين و600 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر، بعد فيلمي كيرة والجن وبحبك.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.