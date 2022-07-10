وفاة والد أوبرا وينفري بعد صراع مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت المذيعة الأمريكية اللامعة أوبرا وينفري، اليوم السبت، عبر حسابها على إنستجرام، إن والدها فيرنون توفي، وذلك بعد بضعة أيام من قولها إن العائلة احتفت به تكريما له.

وكتبت وينفري في المنشور “بالأمس وأنا مع عائلتي بجانب سريره، كان لي أسمى آيات الشرف أن أرى الرجل المسؤول عن حياتي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. غمرنا شعور بالسلام في الغرفة عند وفاته”.

ولد فيرنون وينفري عام 1933.

وقال موقع “تي إم زد” الإلكتروني، المهتم بأخبار المشاهير، إن فيرنون (88 عاما)، الذي امتلك وأدار متجر وينفري للتجميل لأكثر من 50 عاما، توفي الليلة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان.

وقبل أيام، كتبت أوبرا وينفري على إنستجرام أن العائلة أقامت حفل شواء مفاجئ في الفناء الخلفي تحت شعار “يوم الثناء والتقدير لفيرنون وينفري” كي يحتفل به أصدقاؤه نظراً لمرضه، لكنه كان يعتقد أن الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز.