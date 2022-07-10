بعد تصدرها على “أنغامي”.. مايا دياب تطرح كليب “عيش أحلى سنين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب فيديو كليب أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين” بعد أيام من بثها على تطبيق “أنغامي” الشهير.

“عيش أحلى سنين” هي أغنية إيقاعية باللهجة المصرية تحمل بمضمونها رسالة حب وفرح وأجواء تتناسب مع فترة الصيف التي نعيشها حاليًا.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا دياب على طريقة الفيديو كليب مع المخرج رجا نعمة بأجواء تناسبها، وفي عدّة مناطق بحرية في لبنان.

وظهرت مايا دياب في الفيديو كليب في لوكات منوعة وبطريقة اعتمدت فيها على العفوية كعنصر أساسي.

وقد تصدرت مايا في الأيام الماضية، المراتب الأولى على “أنغامي” بمختلف البلدان العربية بعد أن أطلقتها حصريا على هذا التطبيق.

ويمكن لجمهور مايا دياب أن يستمع ابتداءًا من اليوم إلى “عيش احلى سنين” على كل المواقع الموسيقية، ويوتيوب، والتلفزيونات، والإذاعات اللبنانية والعربية.