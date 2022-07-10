شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يحيى حفلين غنائيين فى الغردقة والساحل ثالث ورابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب عصام كاريكا، حفلاً غنائيًا في مدينة الغرفة يوم الإثنين ثالث أيام عيد الأضحى، فيما يحيى حفلاً آخر في الساحل الشمالى يوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى، ويقدم خلال الحفلين باقة مميزة من أغنياته المميزة.

وحل الفنان عصام كاريكا مؤخرا، ضيفًا على برنامج "الفانوس السحرى"، الذى تقدمه الإعلامية مها السنباطى عبر أثير إذاعة أون سبورت، وخلال لقائه بالبرنامج قال كاريكا إن الزمان لو عاد به للخلف لاختار أن يظل ملحنًا، ولم يتجه للغناء وذلك لأنه وصل فى التلحين إلى مكانة أكبر مما وصل إليها فى الغناء، خاصة أنه لحن لعدد كبير من نجوم الوطن العربى مثل عمرو دياب وحكيم ومنير وحمادة هلال ومحمد سعد وهنيدى وغيرهم.

وأضاف كاريكا أنه يعتبر النجم محمد منير أيقونة الغناء بالنسبة له، والفنان الراحل أحمد منيب أيقونة التلحين له، وأشار إلى أن تعاون النجمة شيرين عبد الوهاب ومعظم المطربات العربيات، وأنه يتمنى التعاون مع النجمة أنغام.

وفى نهاية حديثة تمنى كاريكا أن يتم اختيار الكابتن حسام حسن لتدريب المنتخب القومى فى الفترة المقبلة، وأعرب عن حزنه من المستوى الفنى السىء الذى ظهر به فريق نادى الزمالك لكرة القدم مؤخرا، وأكد أنه لن يفوز بالدورى هذا العام لفقدانه الروح التي يتميز بها دائما.