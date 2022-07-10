شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة مهنئة زوجها فائق حسن بعيد ميلاده: أحمد ربى على نعمة وجودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة الكبيرة أصالة، زوجها فائق حسن بعيد ميلاده، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمى بانستجرام، لتهنئته بعيد ميلاده، وقالت له فى رسالة مؤثرة :"معك نويت أبتدي على صفحة بيضا.. ماشيل معي لا دمع ولا ذكرى ألمّ ولاحَذَر والصّراحة ماكان عنّدي غير النيّة وأنت بأفعالك وإنسانيتك الطّاغية وحكمتك الرّاقية وسعة صدّرك وأبوّتك وحنانك المتدفًق وكرمك البالغ خلًيت نيتي فعل .. ورحت لعندك لأتعلّم منّك ( رغمّ إنّي فكّرت خلًصت تعليم) .. وصرت كمان حبيب أهلي وولادي الّلي شافوا فيك كلّهم الطمأنينة والأمان والثقة".

وتابعت :"غيّرت حالي وحياتي وفنّي ووصلت معك فيهم لأعلى درجات النّور .. وصرت مو بسّ بحبّ صولا صرت فخورة بأصالة، مبارح كان عيدك الًلي هوّه عيدي وعظيم حظّي يوم جيت على هالدّنيي اللي تعبتني كتير قبلك .

كلً سنة وأنا سالمة بسلامتك وصحتك وأتبعك وأسمعك وماأنسى بكلّ يوم أحمد ربّي على نعمة وجودك، قدّ الدّنيي بحبّك".

ومن جهة أخرى انتهت النجمة السورية أصالة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "غلبان"، من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهم صناع أغنية "الغزالة رايقة"، للطفل محمد أسامة، والتى حققت نجاحا كبيرا.

وكانت أصالة قد قالت فى تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك: "الألبوم شبه خلص، وراح تسمعوا أوّل أغنية خلال الأيام القليلة الجاية بإذن الله.. وتصوير الكوفر الخاصّ بالألبوم مع مصوّر فنّان عبقرى يوسف نبيل.. رح تشوفونى معه كمان قريب بهاليومين.. الأغانى حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعى بعرف تأخّرت بس كلً اهتمامى لإسعادكم".

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة أصالة - فى وقت سابق - بمرور عام كامل مع زوجها فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر انستجرام، وعلقت على الصورة برومانسية، وقالت، "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحى كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبى وحبيبى وسندى وكيان بركن له يطمنّى وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة".