شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: مفيش دويتوهات تانى إلا مع عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية على التوالي في أغنية مع المطرب عمر كمال وهي "حلوين" وصرح بأنه لن يشارك في دويتوهات خلال الفترة المقبلة لكنع سيستثنى ذلك مع المطرب عمر كمال فقط وذلك لتواجد كمياء، ونجاح بينهما.

كان المطرب عبد الباسط حمودة قد صور مع المطرب عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين" والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير تم بأستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة

وكان عبد الباسط حموده، المطرب الشعبى، علق على استقالة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي من منصبه، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة، وتابع قائلا: "بقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل".

وناشد عبد الباسط حمودة الفنان هاني شاكر بالرجوع عن الاستقالة، مشددا على أنه ضد استقالته من نقابة المهن الموسيقية، ووجه عبد الباسط حمودة نصيحة لنجوم المهرجانات الشعبية قائلا: "غنوا راب أحسن".