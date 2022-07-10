شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 أعمال تنتظرهم رزان مغربى بعد العيد.. ما بين مسلسلين وكليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة رزان مغربى من أجل السفر إلى لبنان بغرض تصوير كليب غنائى جديد تعود به للغناء مؤكدة خلال تصريحات لـ الخليج 365 أنها بمجرد الانتهاء من إجازة العيد التي تستمتع بها داخل شرم الشيخ، ستسافر لبنان بغرض تصوير كليبها الغنائى هناك.

وأضافت: أيضًا سأقوم تصوير دورى مع الفنانة يسرا ونيللى كريم خلال مسلسلهما الجديد (روز وليلى)، بجانب دوري الذى استعد له بصورة كبيرة في مسلسل (الضاحك الباكى)، وهو دور بديعة مصابني".

من ناحية أخرى كان السيناريست محمد الغيطى قد أكد أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة له من فترة كبيرة.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، ولكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية

كانت قد أعلنت رزان مغربى إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصة ستورى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركتها فى حفل النجم اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى فى مصر، حيث قدمت رزان الحفل وهنأته بعيد ميلاده على خشبة المسرح.