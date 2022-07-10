شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يطرح أحدث أغنياته "يا عسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبناني وليد توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا عسل"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنًا مع عيد الأضحى، والأغنية من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع حازم مشى.

وكشف الفنان وليد توفيق لإيمان أبو طالب مذيعة برنامج "بالخط العريض" على قناة الحياة، عن تغير فى ذوق الجمهور، حيث إن الأغنية ينبغى أن تكون قصيرة ومحدودة الكلمات والتوزيع شبابى للغاية، موضحا أنه ينبغى احترام عقول الجيل الجديد وأنا أحترم رأى الشباب وأتواصل معهم.

وعن أغانى المهرجانات، قال وليد توفيق: "هناك ألوان معينة ظهرت خلال الفترة الأخيرة مثل أغانى المهرجانات وانا لا اعرف سبب تسميتها بهذا الاسم بالمهرجان يعنى حفلة، ونفترض أن نطلق عليها أغانى شعبية وأنا لست ضد هذا النوع من الأغاني، أنا لا أستمع لها ولكن هناك أغنيتين سمعتهما ونالا إعجابي، وهما الغزالة رايقة وبنت الجيران".

وقال توفيق أن الأغنية الشعبية طالما خالية من الإسفاف والابتذال فهى قريبة إلى قلبي.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على قناة الحياة مساء الجمعة فى الساعة الثامنة تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.