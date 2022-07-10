شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى بمصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الموزعة لفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى بالخارج، أن الفيلم تخطت إيراداته في أول يوم عيد الأضحى إيرادات 56 مليون جنيه، ما يعادل قرابة الثلاثة ملايين دولار، حيث يتم عرضه في مصر والدول العربية والخليجية وأمريكا وكندا.

كما أعلنت الشركة الموزعة للفيلم داخل أمريكا وكندا أن فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني يعرض في 65 دار عرض في أمريكا وكندا في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السينما العربية

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور المصري والخليجى خلال أول أيام عرضه في مصر والسعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل مهمة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

تدور قصة فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.