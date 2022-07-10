شكرا لقرائتكم خبر عن بأي سعر.. مورينيو يطالب إدارة روما بضم " منبوذ موسيماني " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي بدأت السعي وراء الحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بأوامر جوزيه مورينيو المدير الفني لذئاب العاصمة.

مورينيو يطالب إدارة روما بضم ساؤول نيجويز

ساؤول نيجويز

وبعد الموسم الأول الناجح له في القيادة الفنية لفريق نادي روما وحصوله على لقب دوري المؤتمر الأوروبي يرغب مورينيو في الحصول على لاعبين جدد من أجل مساعدته على المنافسة والفوز بلقب الدوري الايطالي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية نقلًا عن عدد من وسائل الإعلام في العاصمة الإيطالية روما أن مورينيو طلب من الإدارة ضرورة التحرك للحصول على متوسط ميدان أتلتيكو مدريد الدولي الاسباني ساؤول نيجويز.

وسبق وأن خرج اللاعب من حسابات المدير الفني الارجنتيني دييجو سيميوني ليخرج معارًا لصفوف نادي تشيلسي قبل أن يفشل مع النادي اللندني ويعود مرة أخرى للروخيبلانكوس.

وقالت الصحيفة أن مورينيو مغرم للغاية بالطريقة التي يلعب بها ساؤول وطلب من الإدارة بضرورة التحرك سريعًا للحصول على توقيع صاحب السبعة وعشرين عامًا وهو الذي سيكون قادرًا على تحسين منطقة خط الوسط الموسم المقبل.

ويأتي سعي مورينيو على ضم الصفقة سريعًا سبب وجود رغبة قوية من جانب إشبيلية بقيادة مديرهم الفني جولين لوبيتيجي لضمه للنادي الأندلسي حيث عمل الثنائي سوى في المنتخب الاسباني.

أبرز مهارات ساؤول نيجويز