شكرا لقرائتكم خبر عن "قول الله".. حكيم يعايد جمهوره بأغنية جديدة لتكون أولى مفاجآته للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم حكيم من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "قول الله"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع توما، منتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير، وسيتم طرحها الأربعاء المقبل.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.