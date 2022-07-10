شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: منتدى المتحدة للإبداع فرصة لمواهب كثيرة تنتظرها فى كل بقاع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة صابرين بفكرة منتدى "المتحدة" للإبداع قائلة: "معجبة جدًا بالفكرة، وبكلام الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما شجع على ضرورة اكتشاف المواهب في مختلف المجالات بعدما أشاد ببرنامج (الدوم)، وكيفية اكتشافه لمواهب عديدة، سلط عليها الضوء من خلال حلقات البرنامج".

وأضافت خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365": "طوال تاريخنا الفني، وحينما نعود بالوراء لأغلب نجومنا مثل ام كلثوم وعبد الحليم، نجد أن كلهم جاءوا من طريق طويل، ورحلة صعبة، بانتقالهم من بلد لبلد بحثاً عن فرصة، وهو ما يعطينا انعكاس أن هناك مواهب كبيرة مثلهم في الأرياف والمحافظات المختلفة، من اسوان لـ الاسكندرية، وبالتالي علينا التنبه لهم وتمهيد الطريق لهم، فتصريحات الرئيس عن ضرورة الالتفات لتلك المواهب بمثابة بناء معبر وكوبري لهم ليصلوا لمن يكتشفهم".

الفنانة صابرين استكملت حديثها: "أتمنى من القائمين على منتدى المتحدة للإبداع ضرورة الاهتمام بالمؤلفين، لأن بالتأكيد هناك مؤلفين شباب ذو موهبة كبيرة، يتمنوا فرصة، وأغلبهم متواجدين بعيداً ولا يتمكنوا من الوصول لمن يساعدهم على اثقال موهبتهم وإبراز أعمالهم، وبالتالي فان المنتدي مع فتح الباب للمؤلفين بجانب المجالات الأخرى سنجد هناك أمثال انيس منصور واحسان عبد القدوس وغيرهم من الكتاب العمالقة الذين اثروا حياتنا الفنية باعمال خالدة إلى الآن".

وختمت الفنانة صابرين تصريحاتها بالإشارة للسوشيال ميديا قائلة : "حينما افتح المنصات المختلفة على السوشيال ميديا اجد مواهب شابة عديدة تعجبني من شباب لديه موهبة التمثيل أو تقديم البرامج، وبالتالي هناك امثالهم كثيرون يودوا فقط فرصة، وبالتالي فإن المنتدي سيلقى عليهم الضوء".



صابرين أكدت ان ام كلثوم ابرز مثال على أن هناك مواهب كثيرة فى المحافظات ولم يكن يتخيل أحد أنها ستخرج من البيئة التى كانت فيها لذا علينا البحث عن امثالها الموجودين فى كل بقعة فى مصر