شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تستعين بلغة الإشارة فى حفلاتها للتواصل مع جمهورها من الصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل معجبو النجمة العالمية أديل Adele، من الصم والبكم حول العالم، بعدما أعلنت عن وجود خبراء لغة الإشارة فى حفلاتها، وظهر اثنان من اللافتات على شاشات كبيرة فى نهاية الأسبوع الماضى حيث تناوبوا على ترجمة قائمة الأغانى المكونة من 17 أغنية خلال حفلاتها الموسيقية فى هايد بارك، فى لندن، كجزء من مهرجان الصيف البريطانى.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، قالت مصادر مقربة من أديل، البالغة من العمر 34 عامًا، إنه من المهم للمغنية أن يستمتع معجبيها الصم بأدائها، وأضاف المصدر "الشمولية مهمة بالنسبة لـ أديل، لذا ففكرة أنه يمكن للصم أن يستمتعوا بها وبموسيقاها وأجواء الحفلة، تجعلها سعيدة".



أديل

وأشار المصدر إلى أن "هناك بعض الأعمال الرائعة ولا يبدو من العدل أن أولئك الذين لا يسمعون أو يعانون من ضعف السمع لا يمكنهم الاستمتاع بالتجربة، لقد نجح الأمر مع أديل، لذا يبدو أنه سيتم إنجازه أكثر وأكثر".

وكانت المغنية العالمية أديل، ظهرت خلال حفلها الغنائى على مسرح هايد بارك بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود بحمالات وبحزام ذهبى حول الخصر، وأكملت إطلالتها بأقراط من الذهب واللؤلؤ، وصففت شعرها الأشقر على هيئة كعكة مع ترك خصلتين على وجهها.

ووفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه مرت خمس سنوات طويلة منذ أن أحيت أديل آخر حفلة موسيقية فى المملكة المتحدة، أو فى أى مكان آخر، كما ألغت اثنان من تلك العروض كان من المقرر عرضها فى ملعب ويمبلى بسبب معاناتها من مشاكل فى صوتها.