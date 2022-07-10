شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: منتدى "المتحدة" يهدف إلى اكتشاف المواهب وفكرة خارج الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة سماح أنور، بإطلاق منتدى "المتحدة" للإبداع، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف مواهب الشباب في كل المجالات، خاصة أن المتحدة وضعت استراتيجية ستطلقها أواخر هذا العام لتنمية مواهب المصريين في كل مجال، وسيكون لها مردود للشباب والفتيات.

وقالت الفنانة سماح أنور في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن منتدى المتحدة الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يضع الفن على طريقه الصحيح لأنه يهدف إلى اكتشاف المواهب الجادة وتنمية الوعى والحفاظ على القيم والأخلاق وإبعاد الفن غير الجاد والتركيز على ما يفيد المجتمع، مشيرة إلى أن ضربة البداية ببرنامج الدوم الذى اكتشفنا منه العديد من المواهب في القاهرة والأقاليم، لافتة إلى أن فكرة المنتدى خارج الصندوق ورائعة على كل المستويات.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.