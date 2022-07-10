شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تكشف كيف أفلتت من عقوبة تهريب المخدرات للمغرب قبل بطولة The Mask والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الممثلة كاميرون دياز ذكريات بدايتها الفنية، قبل بطولتها لأهم أفلامها على الإطلاق والممثل في The Mask أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Second Life" بمناسبة عودتها من جديد بعد الاعتزال الذى غابت على اثره لمدة ثمانية سنوات كاملة.

كاميرون دياز وخلال تصريحاتها فاجأت الجميع أنها تم استخدامها قبل الشهرة وبطولتها لفيلم The Mask من أجل تهريب مواد ممنوعة في حقيبة تمتلكها من جانب البعض، وذلك على هامش تواجدها في باريس، حيث كانت تتجه لرحلة للمغرب وتفاجأت بأن الحقيبة بمجرد فتحها وجدت المواد الممنوعة، والتي لم تكن تعلم بشأنها شيء.

كاميرون أكدت أنها بمجرد ايجادها مخدرات داخل الحقيبة حرصت بمجرد عودتها إلى باريس أن تعطيها للسلطات وتبلغهم بنفسها أنها لا تعرف عنها شيء، وذلك من اجل الإفلات من قضية كبيرة قد تدخل السجن بسببها لمدة 10 سنوات، وأضافت: "أن الحظ وحده هو من ساعدها على الهروب من تلك القضية، حيث إنها بعد أسابيع فقط كانت بطلة لفيلم The Mask الذى غير حياتها بشكل كامل".