شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار يوليوس أوناه مخرجًا لفيلم مارفل الجديد Captain America 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على المخرج النيجيري الأمريكى يوليوس أوناه مخرج فيلم The Cloverfield Paradox، لإخراج فيلم مارفل الجديد Captain America 4، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "gamesradar".

يعد فيلم Captain America 4 أول بطولة للممثل أنتوني ماكي الذى سيلعب شخصية Captain America، وذلك بعد أن حل بديلا للمثل العالمى كريس إيفانز.



يوليوس أوناه

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " gamesradar"، من المقرر بدء تصوير فيلم Captain America 4 قبل نهاية العام الجارى 2022، لـ يطرح الفيلم الجديد قبل نهاية عام 2024.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ Captain America 4 بواسطة المؤلف مالكولم سبيلمان الذى قام بـ كتابة فيلم Falcon and the Winter Soldierبـ مشاركة بًا كاتب الفيلم المؤلف دالان موسون.