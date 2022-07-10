تامر حسني يلبي نداء الجمهور: “حاضر حخرج تاني”

كتب امير فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 12:50 مساءً - عبر الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بتفاعل الجمهور مع فيلمه الجديد “بحبك” والذي هو أول تجربة إخراجية له.

ونشر تامر حسني عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لجمهور فيلمه وهم يعبرون عن إعجابهم به ويطالبونه بتكرار تجربة الإخراج.

ووعد تامر حسني جمهوره بتكرار التجربة وقال: حبايب قلبي حاضر هخرج تاني بس مش شرط اللي جاي والحمد لله على تصدر الفيلم الإيرادات العربيه والأهم إعجاب الجمهور الكبير بالقصة والمشاعر اللي جواها.

وتابع: إشاداتكم بقوة تمثيل وبراعة ممثلين الفيلم والحقيقة دي أكتر حاجة أخذت مني مجهود كمخرج أن الممثلين يبانوا في أقوى صورهم ويبان منهم مشاعر فوق تخيلات الجميع وحالة الصدق دي اللي خلت الجمهور يتفاعل ويبكي داخل السينمات بالشكل الكبير دا، كل الشكر لكم.

وفيلم “بحبك” تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.