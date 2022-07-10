شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلين فى تركيا ثالث ورابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي القيصر كاظم الساهر، حفلين غنائيين يومى الإثنين والثلاثاء 11 و12 يوليو ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، بإسطنبول في تركيا، ويقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة عيد الأضحى.

كما يستعد القيصر خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يحيي هناك 5 حفلات الأولى يوم الخميس 15 أغسطس المقبل في مدينة تورونتو بكندا.

وأحيا القيصر كاظم الساهر، مؤخرًا حفلاته الغنائية في أستراليا، بحفل غنائي في ملبورن، بعد أن أحيا حفلين في سيدنى، ويقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمختلف الدول العربية.

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا، مؤخرا في مهرجان "الغناء بالفصحى"، وتألق خلال الحفل بتقديم عدد كبير من أغنياته المشهورة التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل، والتي تفاعل معه الجمهور الحاضر.