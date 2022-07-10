شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطط توفيق عبد الحميد الفنية والإعلامية في حالة تعافيه صحيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير توفيق عبد الحميد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن خطته المستقبلية بعد الشفاء من المرض، حيث نشر خطة أولى في حالة تعافيه وخطة بديلة، واستشار متابعيه على هذه الخطط وكتب قائلاً: "لا خاب من استشار وأنا بعتبر كل اللى بيتفاعلوا مع ما أنشر أصدقائى وأهلى وعزوتى".

خطة 1: إذا شاء ربنا وتعافيت يبقى التمثيل هو الأساس وحتى الآن يبدو الأمر صعب لكن. ممكن خطة 2: برنامج على اليوتيوب بمشاركة مذيعة خلوقة ومثقفة وذات طلة مميزة وقد اتفقت معها وسيكون برنامج متنوع ومدروس جيدًا وربنا يقدم اللى فيه الخير دعواتكم.

بوست توفيق عبد الحميد

يذكر أن قال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه تم ترشيحه للمشاركة فى مسلسل "شلة الأروانة" للمؤلف بشير الديك، لكنه لم يتعاقد على العمل حتى الآن، وذلك بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الذى أعلنه رمضان الماضى، تزامنًا مع عرض مسلسله "يوتيرن".

من ناحية أخرى، كان قد كشف الفنان توفيق عبد الحميد أنه يستعد لعمل مسرحى جديد خلال الفترة المقبلة مع المخرج ناصر عبد المنعم، وذلك رغم مرضه الذي أثّر عليه خلال فترة تصويره مسلسل "يوتيرن" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضى، وقال: "أجهز مع صديقى المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحى كبير على المسرح القومى".