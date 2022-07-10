شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يكشف تفاصيل تعاون جديد مع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاون جديد يجمعه بالهضبة عمرو دياب، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "الرد على مئات الرسائل.. إن شاء الله مع الهضبة عمرو دياب وأفكار زى ما عودناكم جديدة وجريئة جدًا".



تدوينه بهاء الدين محمد

يأتى هذا فيما واصل النجم الكبير عمرو دياب مفاجآته لجمهوره فى عيد الأضحى، حيث طرح برومو أغنية جديدة بعنوان "زمن المجاملة"، والتى سيتم طرحها على منصات تطبيقات الموسيقى.

وكان عمرو دياب طرح البوستر الدعائى لأغنية جديدة بعنوان "من 6 لـ 9"، كما طرح النجم عمرو دياب برومو لثلاثة أغنيات جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، وضم البرومو أسماء ثلاثة أغانى هى "وزير السعادة"، "ناس حلوة"، و"بحبك"، ولم يكشف الهضبة عن طبيعة الأغانى وما إذا كانت ستطرح دفعة واحدة أم لا، ودفع البرومو جمهور عمرو دياب للتساؤل حول طبيعة الفكرة الجديدة، خاصة أنه أول فنان يطلق برومو واحد لثلاث أغنيات دفعة واحدة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته فى موسم صيف 2022، حيث تصدر تريند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير فى العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجارى.