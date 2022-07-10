شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنصف فيلم The Prestige المخترع نيكولا تسلا وسط حربه الشرسة مع أديسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الـ 10 من يوليو مع ذكرى ميلاد نيكولا تسلا الذى يعد أحد أهم العلماء فى تاريخ البشرية، والذى صنفه البعض على أنه أخطر عالم فى التاريخ لما قدمه من اختراعات مذهلة خلال حرب مع معلمه المخترع توماس أديسون،.. والذى ولد فى مثل هذا اليوم، وتمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ العلم بفضل عقليته المميزة، والتى كادت أن تحدث تغييراً أكبر لولا الحرب الذى شنها عليه اديسون خلال معركة كبيرة حاول فيها الأخير التقليل من شأن تسلا بكل ما امتلكه حينها من أدوات حتى لا يرتقى لمكانته الكبيرة آنذاك.



نيكولا تسلا

لكن كعادة التاريخ لا ينسى حتى ينتصر للمظلوم مثلما يظهر مؤخراً فى العرفان بالجميل لـ تسلا بإطلاق اسمه على أكبر المراكز العلمية، بالإضافة إلى ذاكرة السينما التى حاولت إعادة الحق له وتسليط الضوء على هذا الصراع المثير بينه وبين اديسون خلال فيلم من أفضل أفلام القرن الحالى وهو The Prestige الذى تم طرحه عام 2006 وشارك فى بطولته النجمين هيو جاكمان وكريستيان بيل.



مشهد يسلط الضوء على تسلا فى الفيلم

الفيلم وخلال أحداثه الشيقة سلط الضوء في نهايته علي نيكولا تسلا من خلال التعرض إلى الظلم الذى يحل به بسبب اديسون، ومطاردته له في كل مكان، حتي بات العالم الكبير يهرب من مكان لآخر ويتكتم علي ما يقوم به خوفاً من بطش اديسون،.. كما أن الفيلم تطرق إلى قدرة العالم الراحل على اختراع الكهرباء واكتشافها إلى حد كبير بعدما ظهر أنه وفى الوقت الذى يبحث العالم عن كيفية تطبيقها كان تسلا ينير قرية بالكامل بجانب مخبئه السري لتطوير أبحاثه.

أيضاً لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما سلط الفيلم الضوء علي زاوية أخري ممثلة في أنه كان سابق عصره حتي أسند مخرج العمل كريستوفر نولان إليه الطريقة التي ينتصر بها على غريمه كريستيان بيل في أحداث الفيلم، بعدما أهدي تسلا إليه اختراع جديد، ورغم انتصار اديسون في حياته على تسلا إلا أن الأخير انتصر في النهاية.