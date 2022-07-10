شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الملحن وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل شقيق الملحن وليد سعد الأكبر ونشر المنتج الفني محمد كارتر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للفقيد وكتب : البقاء والدوام لله بعزي اخواتي الموسيقار وليد سعد والمطرب سعدي سعد في وفاة أخوهم الأكبر ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويسكنه الجنة يارب.



بوست كارتر

يذكر أن تعاون الملحن وليد سعد مؤخرا مع المطرب اللبناني وائل جسار في أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا مش مصدق"، التي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.