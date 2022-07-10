شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يستكمل تصوير "الضاحك الباكى" بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان عمرو عبد الجليل من تصوير يومين من ضمن مشاهده في مسلسله الجديد "الضاحك الباكى" الذى يجسد فيه دور الفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى، على أن يستكمل تصوير بقية أحداث المشاهد بعد العيد مباشرة خلال العمل الذى يعود به إلى حقبة يسلط فيها الضوء على واحد من أهم رواد الفن ممن كان لهم عظيم الأثر في مسيرة السينما.

العمل من إخراج المخرج الكبير محمد فاضل، ويشهد المسلسل عودته إلى الساحة الفنية، بعد غيابٍ دام نحو 10 أعوام، منذ مسلسل "ربيع الغضب" عام 2012.

وكان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل «الضاحك الباكي»، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949».وكشف أن «العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى»

كما أكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة لى من فترة كبيرة خاصة أننا نفتقد هذه الأعمال من فترة كبيرة، والحمد لله المشروع سوف يخرج إلى النور قريبًا.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، ولكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية.