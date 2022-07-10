شكرا لقرائتكم خبر عن عامان على رحيل محمود رضا.. مؤسس أشهر فرقة للفنون الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ10 من يوليو مع الذكرى الثانية لرحيل الفنان الكبير محمود رضا، الذى توفى فى 10 يوليو 2020، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.



محمود رضا

محمود رضا والد النجمة شيرين رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.

وقد ولد محمود رضا في محافظة القاهرة وبدأ هاويا للرقص الإيقاعي، ثم تتلمذ على يد أخيه الأكبر علي رضا، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، ثم عمل راقصاً في العديد من الأفلام، وكوّن فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت على استعراضات الرقص الشعبي، صمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.

فكر الفنان محمود رضا في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف بالإضافة إلى خبرتها في التدريب وتصميم الأزياء، وهكذا قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959 وقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و 13 راقصاً و 13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات، وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته.