شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات على رحيل سامى العدل.. تعرف على أبرز محطاته مع التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 10 من يوليو مع ذكرى رحيل الفنان الراحل سامى العدل الذى ينتمى لعائلة فنية عريقة وهى عائلة العدل التى تمتلك واحدة من أكبر شركات الإنتاج فى مصر، ويعد واحدًا من مؤسسى الفن الحديث فى مصر، وولد العدل عام 1946 فى قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية.



سامى العدل

عشق سامى العدل كل ما يتعلق بالفن والتمثيل منذ صغره وكان يبحث دائمًا عن أى فرصة تؤهله للعمل فى السينما، وبعدما انتهى من مرحلة الثانوية العامة، قرر التقديم فى اختبارات المعهد العالى للفنون المسرحية، وبالفعل تم قبوله، وبدأ فى دراسة الفن، وبدأت رحلته مع التمثيل خلال فيلم "كلمة شرف" أمام الراحل فريد شوقى عام 1972.

صب سامى العدل اهتمامه على الدراما التليفزيونية وقدم العديد من المسلسلات الناجحة منها "البركان" و"الحرملك" و"بلاغ للنائب العام" و"تاهت بعد العمر الطويل" و"حديث الصباح والمساء" و"محمود المصري" و"لقاء على الهواء" و"قضية رأي عام"، واشتهر العدل بدور حمامة السلام وعقد لقاءات المصالحة بين الفنانين وكان دائما مساندا للفنانين الشباب وداعما لهم.

تزوج الفنان سامي العدل ثلاث مرات، الأولى من الفنانة عفاف رشاد ولم يمكث هذا الزواج طويلًا، والثانية من الفنانة نادية شكرى وأنجب منها ابنته رشا، أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة ماجدة نور الدين التى أنجب منها أبنائه أحمد وخالد.

ورحل سامى العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.