شكرا لقرائتكم خبر عن Downton Abbey: A New Era يحقق 89 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey الذى طرح تحت اسم Downton Abbey: A New Era، منذ طرح العمل يوم 20 مايو الماضى، إلى 89 مليونًا و755 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Downton Abbey: A New Era بين 43 مليونًا و 896 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و45 مليونًا و858 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان فى ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.