شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "عائلة تس" بموسم الرياض للمرة الثالثة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صناع مسرحية "عائلة تس"، لعرضها بموسم الرياض لمدة 3 أيام فى الفترة من 15 إلى 17 يوليو، وتعد هذه المرة هى الثالثة للمسرحية التى يتم عرضها بالسعودية، حيث تم عرضها من قبل بموسم الرياض ومرة أخر. بموسم جدة، لتعود لموسم الرياض من جديد، وهذا ربما لم يحدث من قبل مع أيام من العروض الأخرى.

من جانبه أعربت المنتجة آلاء الغزالى عن سعادتها البالغة بعرض المسرحية بالمملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، موضحة أن هذا الأمر لم يأت إلا بعد نجاح العرض وتحقيقه صدى واسعا هناك، لافتة إلى أن هذا الأمر حمّلها المسئولية بشكل أكبر تجاه العروض المقبلة.

مسرحية"عائلة تس"، من بطولة عدد من نجوم الكوميديا منهم بيومى فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام وسليمان عيد وشيماء سيف وأوس أوس ومصطفى البنا الشهير بسعفان ودانا حلبى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإنتاج آلاء الغزالى، وإخراج أوتاكا.

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، هم: مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعا للمياه الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب" الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وبين أبنائه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضى، وشهدت إقبالاً جماهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.