فايز المالكي يسخر ممن يرسل تهنئة العيد “قص لصق”

كتب امير فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 03:54 صباحاً - سخر الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي من رسائل تبريكات العيد الذي يقوم البعض بإرسالها عبر القص واللصق وذلك عبر تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر.

وجاء في تغريدة فايز المالكي: “لست من ممن ينسخ تهاني العيد ولا ممن يرسل التبريكات بقص ولصق للغالين اكتب تهنئة العيد بأصابعي وعصارة فكري فهو أقل واجب”.

وختم المالكي تغريدته كاتبا: “كل عام وانتم بخير ومن العايدين الفايزين… اخوكم / خالد الحسن”.

وأثارت تهنئة فايز المالكي تفاعلا واسعا من قبل متابعيه، الذين تندروا على ما حصل، وتوقيعه باسم شخص آخر في الوقت الذي عاب فيه على خاصية النسخ واللصق حيث كتب احدهم “للاسف يابوراكان كلكم نسخ ولصق والدليل تغريدتك هذي ماادري ليه عاجزين تكتبون كم كلمه “.

بينما علق اخرين بسخرية حيث كتب احدهم “مادري الفنانين عندهم عادة غريبة مالهم اسم واضح مره فايز المالكي مره ابو ركان والان خالد الحسن شي عجيب !!”.