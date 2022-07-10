كتب امير فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 03:54 صباحاً - أطلقت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “خروفي”، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أغنية “خروفي” فكرة دومينيك، من كلمات جميل بزي، ألحان الدكتور طوني عنقا، توزيع وتسجيل ستوديو إيلي سابا، تمثيل الموديل العالمي إيلي أبو أنطون، مونتاج أحمد خليل، DOP: Sarper Karatas، وتم التصوير فى بلدية سيلي التركية، Stylist and Art Director Jean Mitri، فوتغرافيا عماد دياب.

وعايدت حوراني متابعيها على انستغرام بصورة لها مع الخروف وعلقت عليها كاتبة: “لم أضحي ب #خروفي عالعيد

كانت هذه تفاصيل خبر “خروفي احلى خروف”.. دومينيك حوراني تغني للخروف بمناسبة العيد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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