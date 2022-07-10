نسرين طافش بشكل مختلف مع زوجها.. وتعليقات تنمر جديدة من متابعيها!

كتب امير فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 03:54 صباحاً - حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الاضحى هذا العام حيث نشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها بشكل مختلف مع زوجها.

وشاركت نسرين طافش جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها على انستغرام، مع زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي.

وهنات نسرين طافش متابعيها بمناسبة العيد من خلال التعليق على الصور حيث كتبت”عيد مبارك للجميع”.

وكان لافتا استمرار تعليقات التنمر على الصورة حيث كتبت احداهن: “صمتي صمتي وفطرتي ع بصلة صار بيج مثل بقعة ضوء وكت الي تبطرتي عالعرسان ومحد رضا بيج” ليرد عليها اخر: “مين قلك انها صامت ؟؟ شكلك ما بتعرفي انها فطرت مع تيم حسن وخلته يطلق مرته ديمة بياعة

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