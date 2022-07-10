هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالتها ورقصها في كليب “تيجي تيجي”

كتب امير فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 03:54 صباحاً - عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لعالم الفيديو كليب بعد غياب عام كامل عن إصدارها لأغنية “لو كنت” التي ظهرت فيها مع الفنان المصري أكرم حسني، ولكن هذه المرة بكليب “تيجي تيجي” الذي تعود به من جديد لعالمها الاستعراضي والأغاني الخفيفة.

أغنية “تيجي تيجي” قدمت فيها هيفاء وهبي استعراضات راقصة، وارتدت فيه العديد من الملابس الأنثوية الصارخة التي تبرز قوامها الممشوق، وتعاونت فيه مع مصمم الأزياء أحمد هلاوي.

ظهرت هيفاء في بداية الكليب بإطلالة كاجوال لـHot Short وليه Top قصير من الجلد، وفوقه قميص أبيض اللون يصل لطول الشورت، ومرة أخرى وفوقه جاكيت جينز.

وبعدها ارتدت Jumpsuit أسود اللون ويحدد منطقة الصدر بحزام ذهبي.

ومن بعده، ظهرت بـTop كورسيه بلون أزرق فاتح، على بنطلون ساتان من نفس اللون.

وأخيرا، ظهرت بفستان بنفسجي فاتح قصير من جانب واحد، ومفتوح من الظهر.

كليب “تيجي تيجي” من إخراج سليم الترك، وكلمات أحمد عبد النبي وألحان فريب وتوزيع محمد عمار.

وقد حظيت الاغنية التي حققت حوالي 2 مليون مشاهدة حى الان على اليوتيوب بتفاعل واسع من جمهور هيفاء وهبي الذي اشاد بتجددها ورشاقتها حيث كتب احدهم “هيفا وهبي متجدده بكل عمل تطرحه ، سواء من ناحيه الموسيقى و الازياء احبها لانها كشاخها وتعرف تلبس” بينما كتبت اخرى “ياربي بتجنن ، اقل من ٢٤ ساعه اكثر من ١.٥ مليون تستاهلي أكثر النجاح يلبقلك يا عمري”.