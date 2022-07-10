شكرا لقرائتكم خبر عن نور إيهاب تجسد دور ابنة صابرين وخالد الصاوى في مسلسل "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الشابة نور إيهاب لأسرة مسلسل "أعمل ايه" المكون من 45 حلقة، وبطولة صابرين وخالد الصاوى والذى انطلق تصويره هذا الأسبوع لعرضه في موسم الـ off sessions، وتجسد نور شخصية ابنة صابرين وخالد الصاوى خلال الأحداث وتكشف الحلقات علاقتها بأبويها والتحديات التي تواجهها.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعرض للفنانة نور إيهاب حالياً فيلم "واحد تانى" مع النجم أحمد حلمى والذى انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الفطر ومستمر عرضه حالياً، والفيلم يشارك في بطولته روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

كما شاركت نور ايهاب هذا العام في بطولة فيلم "معالى ماما" الذى عرض في شهر فبراير الماضى، والعمل بطولة بشرى، محمود الليثى، سليم الترك الشهير بسولى، وسامى مغاورى، ونور قدرى وعلاء مرسى وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ريهام الشنوانى ورغد جلال وتاليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.