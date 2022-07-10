شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية جديدة من فيلم Thor: Love And Thunder.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل فيديو جديد لـ فيلم Thor: Love And Thunder المنتظر، وطرح الفيديو تحت اسم Epic Adventure، وذلك بعد طرح العمل في عدد من دور العرض حول العالم يوم 6 يوليو الجارى، على أن الفيلم بالتتابع إلى باقى دور العرض المختلفة، واحتوى الفيديو عن مجموعة من اللقطات الجديدة التى جمعت بين الأكشن والكوميديا، ووصلت مدته إلى 30 ثانية.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى.