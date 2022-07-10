شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السينما تطالب تامر حسنى بالإخراج والتأليف باستمرار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم تامر حسنى، نجاحا جديدا يضاف إلى رصيده السينمائى بعد طرح فيلمه الجديد "بحبك" والذى ينافس به في موسم عيد الأضحى، حيث إنه يشارك بالفيلم تمثيلا وتأليفا وإخراجا، وعلى الرغم من المعادلة الصعبة إلا أن نجم الجيل استطاع أن يحقق هذه المعادلة بعد تقديمه قصة وإخراج نالا إعجاب الكثير من جمهوره، والدليل على ذلك الإيرادات التي تم تحقيقها في شباك التذاكر حيث حقق ما يقرب من 3 ملايين جنيه خلال يومين فقط، وهو دليل على النجاح الذى حققه بعد جهد بذله خلال تصوير الفيلم.

كما أن هناك عددا من جماهير السينما حرصوا على تصوير عدة فيديوهات بعد مشاهدة الفيلم، وطالبوا النجم تامر حسنى بالاستمرار فى الإخراج والتأليف بجانب عمله كممثل ومطرب، حيث أشاد الجمهور بالقصة وبطريقة إخراجه.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل مهمة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.