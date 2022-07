شكرا لقرائتكم خبر عن بيع زى باتمان لـ جورج كلونى من فيلم Batman & Robin بـ 40 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الجهة المسئولة عن زى باتمان الذى ارتداه الممثل العالمى جورج كلونى في فيلم Batman & Robin، الذى طرح في عام 1997 للبيع في مزاد، ووصل سعره المبدئى إلى 40 ألف دولار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصف نائب الرئيس التنفيذي للمزادات جو مادالينا الزي بأنه "أكثر زي باتمان شهرة على الإطلاق".



جورج كلونى

كما كشفت تقارير عدة مواقع أجنبية عن الظهور الأول للممثل والمخرج جورج كلوني الذى يبلغ من العمر 61 عامًا وهو يشارك في احدث تجاربه الإخراجية كمخرج لفيلمه المقبل عن فريق التجديف الأولمبي الفائز بالميدالية الذهبية، The Boys in The Boat.

والذى يقوم جورج كلونى بإخراجه، وخلال الصور ظهر غضبه بصورة كبيرة وهو يصيح في طاقم العمل، ويوجه المصورين، وتدور أحداث الفيلم حول أولمبياد برلين عام 1936.

من ناحية أخري أثيرت شائعات مؤخرًا بأن نجم هوليوود جورج كلوني، الذى يبلغ من العمر 60 عاما يريد شراء نادى ديربي كاونتي المتعثر الذى يديره نجم مانشستر يونايتد السابق وين روني .

وقيل إن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، والذي مع زوجته أمل علم الدين، محامية حقوق الإنسان، مهتم بالحصول على النادى الذى يعانى من ضائقة مالية مؤخرا.