شكرا لقرائتكم خبر عن مورينو يطالب إدارة روما بالتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب المدرب البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، من التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب التقارير الصحفية الصادرة اليوم.

روما يسعى للتعاقد مع ويلفريد زاها

ويلفريد زاها

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن مورينو يرغب في التعاقد مع أكثر من لاعب في الوقت الحالي من أجل تعزيز قوة الفريق خاصة بعد تعاقد النادي مع الصربي نيمانيا ماتيتش خلال فترة الانتقالات من نادي مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة إلى أن مورينو يرغب في التعاقد مع ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس ويرغب في الانتقال إلى قلعة الأولمبيكو خلال الموسم الحالي والاستعداد لبطولة الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-2023.

وأشارت الشبكة إلى أن فريق روما حتى الآن رغم تمسك مورينو بالتعاقد مع اللاعب الإ أنه لم يتقدم بعرض رسمى إلى إدارة الفريق الإنجليزي لمعرفة طلبات الفريق.

وأفادت الشبكة أنه من المُتوقع في الأيام القليلة المقبلة تشهد محادثات بين إدارة روما ونادي كريستال بالاس من أجل إمكانية انتقال اللاعب إلى الفريق الإيطالي برغبة من المدرب جوزيه مورينو من اجل المنافسة على الألقاب الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الفريق حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المنصرم تحت قيادة المخضرم مورينو.

مهارات ويلفريد زاها