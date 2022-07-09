شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم زومبى يتذيل قائمة أفلام عيد الأضحى ويضيف 500 جنيه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "زومبى" من بطولة على ربيع إيرادات بلغت 533 جنيها فقط ليلة أمس الجمعة وقفة عيد الأضحى، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 19 مليونًا و591 ألف جنيه فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى، وتعد تلك الإيرادات هى أعلى إيرادات حققها الفنان على ربيع في أفلامه .

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاصى الدماء ضمن الأحداث.